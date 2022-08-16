Лондон, , 14:21 — REGNUM Рост цен и экономические проблемы временно отойдут на второй план перед более важной задачей, стоящей перед претендентами на пост премьер-министра Великобритании: как сохранить единство страны, сообщает Bloomberg.

Флаги Шотландии и Великобритании Julien Carnot

Оба кандидата — министр иностранных дел Лиз Трасс и бывший министр финансов Риши Сунак — 16 августа отправляются в Шотландию, чтобы заручиться поддержкой шотландских консерваторов в то время, когда напряженность между Эдинбургом и Лондоном усилилась из-за требования первого министра Шотландии Николы Стерджен провести еще один референдум о независимости.

Как и уходящий премьер-министр Борис Джонсон, Трасс и Сунак не намерены допускать проведение референдума. Оба кандидата пообещали, что будут защищать целостность Великобритании.

Осложняет ситуацию для тори то, что голоса сторонников единства в Шотландии разделены между консерваторами, лейбористами и либерал-демократами, а сторонники независимости в основном сосредоточены в Шотландской национальной партии. Тем более что консерваторы в последние годы теряли поддержку в непокорном регионе.

«Шотландское правительство твердо намерено вести кампанию за независимость, — сказал профессор политики в Университете Стратклайда и самый известный британский аналитик избирательного процесса Джон Кертис. — Она не неизбежна, но трудно представить себе, как нам суметь избежать референдума».

Сунак заручился поддержкой 10 консерваторов — членов парламентов Шотландии и Великобритании. Один из них, Эндрю Боуи, полагает, что главный вопрос — это сохранение Шотландии в составе Великобритании.

«Если Шотландия проголосует за выход из Великобритании, это будет не просто выход Шотландии, это будет конец Великобритании в том виде, в котором мы ее знаем, как политического образования, поэтому это жизненно важно для будущего», — заявил Боуи.

Читайте ранее в этом сюжете: Трасс обещала не допустить референдум в Шотландии при её премьерстве