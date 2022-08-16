Симферополь, 16 августа, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Пассажирские поезда дальнего следования из Крыма в другие регионы России 16–17 августа будут отправляться от станции Владиславовка в районе Феодосии. Об этом сообщается в телеграм-канале компании-оператора перевозок «Гранд-сервис-экспресс».

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажирский поезд Таврия перед отправлением

Так, поезд №28 сообщением Симферополь — Москва отправится в 20:16 со станции Владиславовка. Пассажирам предлагается самостоятельно добраться до пункта отправления, либо приехать к 17:10 в Симферополь, откуда их доставят до станции Владиславовка автобусами.

Поезд №180 Евпатория — Санкт-Петербург 16 августа также уйдёт со станции Владиславовка — в 21:55. Тем, кто не сможет добраться туда самостоятельно, доставят из Евпатории на электропоездах до станции Симферополь и далее автобусами до станции Владиславовка.

Также в 0227 17 августа от станции Владиславовка будет отправлен поезд №92 Севастополь — Москва. Добраться до пункта отправления предлагается из Севастополя — на электропоездах до станции Симферополь и далее автобусами до станции Владиславовка.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа на севере Крыма произошла детонация боеприпасов в военной части. Инцидент признан диверсией. Также было повреждено железнодорожное полотно — его оперативно восстановили, однако поезда пока не пустили. 16 августа все поезда, которые прибывают в Крым с материковой части России, следуют до станции Владиславовка.