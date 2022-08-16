Уфа, 16 августа, 2022, 14:23 — ИА Регнум. 22 единицы лесопатрульной техники получили подведомственные учреждения министерства лесного хозяйства Башкирии. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба правительства региона.

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На приобретение этой техники в 2022 году за счёт средств субвенций из федерального бюджета было направлено 29,5 млн рублей. В результате были закуплены автомобили «Лада Легенд 4*4», «УАЗ 390 945 — Фермер», «Лада Нива Тревел».

Отмечается, что новую автотранспортную технику передали лесоводам нескольких районов Башкирии.

Сообщается, что за минувшие три года автопарк лесничеств региона пополнился 75 новыми автомобилями.

«Передаем технику в середине августа. Хотя кажется, что пожароопасный сезон близится к концу, это совершенно не так. Прошлогодние пожары августа и сентября дали понять, что полная готовность у нас должна быть практически до выпадения первого снежного покрова. Уверен, что эти автомобили станут большим подспорьем в части обеспечения пожарной безопасности в лесах, выявления и пресечения фактов нарушений лесного законодательства», — приводит пресс-служба слова министра лесного хозяйства Башкирии Марата Шарафутдинова.

Отмечается, что автомобили обладают высокой проходимостью и маневренностью, что очень ценно для республики.