Ижевск, 16 августа, 2022, 14:21 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 16 августа после перенесенного заражения коронавирусом выписались 86 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечился 164 584 жителя республики, сообщает региональный минздрав.

Денис Абрамов ИА REGNUM Работа врачей в «красной зоне»

За время пандемии в республике подтвердили 169 823 случая заражения коронавирусом, из них 151 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 11 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 42 человека старше 65 лет.

4052 человека скончались в регионе за время пандемии, из них у 3851 человека было подтверждено заражение COVID-19. За минувшие сутки скончался 81-летний мужчина, накануне среди пациентов с коронавирусом в республике также был зарегистрирован один летальный случай.

В течение суток госпитализированы четыре человека, накануне в больницы попали десять жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 1837 человек, 72 пациента ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, два человека — в тяжелом состоянии, ни один пациент не подключен к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в регионе выявили 145 новых случаев заражения COVID-19. Выписались после перенесенного заболевания 47 жителей республики.