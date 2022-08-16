Астана, 16 августа, 2022, 14:21 — ИА Регнум. В правительстве Казахстана обсуждают возможную покупку российской доли в Евразийского банка развития (ЕАБР). Об этом 16 августа сообщил журналистам министр финансов республики Ерулан Жамаубаев.

ЕАБР

«Такте разговоры есть, не отрицаем. Всё зависит, какая доля будет предлагаться, и готовы ли другие страны купить определённую долю», — сказал Жамаубаев.

Он отметил, что пока неизвестно, сколько нужно будет платить, и какую долю получится приобрести Казахстану. Вопрос не является срочным, так как антироссийские санкции пока не затрагивают ЕАБР.

Напомним, ЕАБР был учреждён Казахстаном и РФ. Они также являются крупнейшими акционерами банка. Кроме того, в его деятельности участвуют Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан.