Киев, , 14:21 — REGNUM Ограничения на выезд с территории Украины мужчин без военного опыта снимут после окончания военного положения, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Зеленский Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

По его словам, в период действия военного положения конституционные права и свободы гражданина могут ограничиваться.

«Отмену указанных ограничений предполагается осуществить после завершения действия правового режима военного положения», — заявил он в ответ на петицию о снятии ограничений на выезд из страны для мужчин без военного опыта.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о продлении на Украине всеобщей мобилизации внесён 12 августа Зеленским на рассмотрение в Верховную раду.

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