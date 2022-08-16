Киев, 16 августа 2022, 14:21 — REGNUM Ограничения на выезд с территории Украины мужчин без военного опыта снимут после окончания военного положения, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
По его словам, в период действия военного положения конституционные права и свободы гражданина могут ограничиваться.
Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о продлении на Украине всеобщей мобилизации внесён 12 августа Зеленским на рассмотрение в Верховную раду.
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