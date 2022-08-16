Нальчик, 16 августа, 2022, 14:20 — ИА Регнум. В МВД Кабардино-Балкарии проводится проверка в отношении сотрудницы ведомства. Инспектор по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Нальчику стала фигуранткой уголовного дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью несовершеннолетней.

Эмблема МВД

Ранее сообщалось, что сотрудница полиции избила двоих девочек, 2009 и 2013 года рождения, одна из которых получила легкий вред здоровью. Причиной такого поведения взрослого якобы стал конфликт между её детьми и пострадавшими. Как сообщили в МВД, двое несовершеннолетних побили двух своих сверстников, а мать пострадавших, являющаяся сотрудником УМВД России по г. о. Нальчик, ударила за это несколько раз 13-летнюю «обидчицу своих детей».

«Руководством МВД по Кабардино-Балкарской Республике в отношении указанной сотрудницы назначена служебная проверка. При подтверждении вины она будет уволена из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, понесут наказание и непосредственные руководители уронившей честь ведомства сотрудницы. Их привлекут к дисциплинарной ответственности.