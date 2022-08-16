Мурманск, 16 августа, 2022, 14:19 — ИА Регнум. С 18 сентября авиакомпания «Сибирь» открывает новое направление — рейсы из Новосибирска в Мурманск, сообщает пресс-служба мурманского аэропорта.

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«До конца октября рейсы будут выполняться еженедельно по вторникам и воскресеньям. Далее в расписание будут внесены изменения. Цена билетов начинается от 9 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России спрос на авиаперелёты в Казахстан вырос на 95%.