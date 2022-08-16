Москва, 16 августа, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Цены на электроэнергию в странах Европы подскочили до рекордных максимумов. За последние два месяца цена на электричество выросла в два раза, сообщает 16 августа европейское издание Bloomberg.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Так, тарифы на электроэнергию в Германии выросли на 3,7% до 477,50 евро ($487) за мегаватт-час, что почти в шесть раз больше, чем в 2021 году.

Bloomberg отмечает, что стоимость электроэнергии рекордно выросла, потому что продолжается рот цен на газ. Усугубляется энергетический кризис, который угрожает ввергнуть Европу в рецессию.

Как сообщало ИА REGNUM, на рекордный рост цен электроэнергии в Эстонии, Латвии и Литве действуют сразу несколько факторов.

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