Тамбов, 16 августа, 2022, 14:18 — ИА Регнум. В Тамбовской области 21 школьный учитель из Новоайдарского района ЛНР проходит переподготовку в Тамбовской области. Об этом врио губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая прошла 16 августа в формате видеоконференции.

Пресс-служба администрации Тамбовской области Максим Егоров

Переподготовка педагогов под российские стандарты проходит на базе Державинского университета по четырём предметам.

Специалисты из Тамбовской области также ремонтируют несколько школ в Новоайдарском районе. Регион обеспечит их всем необходимым к новому учебному году, в том числе учебниками.