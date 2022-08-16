Кишинёв, 16 августа, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Цена на природный газ в Европе превысила отметку $2,5 тыс. за 1 тыс. кубометров и может превысить $4 тыс., а президент Молдавии Майя Санду продолжает держаться прозападного курса и запрещать контакты в рамках СНГ и ЕАЭС. Об этом 16 августа заявил в своём телеграм-канале экс-президент Молдавии Игорь Додон.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

«Майя Санду и её партия продолжают обманывать народ псевдоевроинтеграцией, которая не обогреет и не накормит людей, попутно отдавая страну под внешнее управление, подчиняя себе все СМИ, захватывая все госструктуры и расправляясь с инакомыслящими», — написал Додон.

Он отметил, что министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля, хоть «с опозданием» начал налаживать контакты с Москвой, но не Санду. Додон предполагает, что она всё понимает, что делает и знает, к чему ведёт её политика.

Напомним, в Молдавии рост цен на газ начался в конце 2021 года, через несколько месяцев после того, как партия Санду «Действие и солидарность» стала правящей. Антироссийская политика властей привела к тому, что цена на российский газ стала для Молдавии стала зависеть от цен в ЕС. В августе она выросла до $1458 за кубометр, что стало рекордом для республики.