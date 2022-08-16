Москва, 16 августа, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Сбер первым из крупных российских банков присоединился к программе мобильных приложений для банков от «Открытые ИТ-решения». Теперь клиентам кредитных учреждений России, которые пользуются смартфонами на платформе iOS, для скачивания в магазине App Store доступно новое мобильное приложение банков СБОЛ «Система банковского обслуживания для людей».

(сс) Pexels Приложения на телефон

Как поясняют в пресс-службе Сбер, благодаря приложению клиенты российских банков могут онлайн осуществлять переводы, оплачивать услуги, транспорт, телефонную связь и проводить другие привычные банковские операции. Приложение обладает высоким уровнем защиты и абсолютно безопасно в использовании.

Одним из первых банков, сервисы которого доступны в приложении, стал Сбербанк. Разработчики обещают, что в ближайшее время в суперприложение будут добавлены услуги для клиентов разных крупных российских банков. В Сбере в свою очередь рекомендуют использовать приложение компании «Открытые ИТ-решения» своим клиентам владельцам устройств Apple, на которых еще не установлено приложение Сбербанк Онлайн».

«Наши самые востребованные банковские сервисы стали доступны для пользователей приложения, оно является безопасным и доступно для скачивания в AppStore, — сообщила пресс-служба. — Клиентам, у которых уже ранее было установлено приложение «СберБанк Онлайн», удалять его не нужно, приложение банка работает в штатном режиме с предоставлением полного набора сервисов».

«После закрытия возможностей получения мобильных банковских приложений по привычным каналам, склонность к оформлению новых карточных продуктов и счётов резко снизилась: население переключилось на наличные, что стало большой проблемой для банков, так как операционные риски имели всё шансы превратиться в риск ликвидности, — отметил эксперт банковского рынка Андрей Бархота. — Возвращение возможности скачивать мобильные приложения банков уже ставшим привычным путём позволяет вернуть клиентам прежнее удобство и функциональность. Использование Сбером этих возможностей имеет принципиальное значение, так как его мобильные сервисы являются наиболее популярными в стране, равно как и карточные продукты и счета, а том числе а рамках зарплатных проектов».