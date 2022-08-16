Рязань, , 14:22 — REGNUM Свыше 430 млн рублей получит Рязанская область на модернизацию системы водоотведения. Об этом 16 августа сообщил врио губернатора региона Павел Малков.

Канализация Дарья Антонова © ИА REGNUM

Федеральные средства, первая часть которых поступит уже в 2022 году, предназначены для реконструкции двух канализационно-насосных станций Рязанского района — вблизи села Агро-Пустынь и в микрорайоне Дядьково. До конца 2023 года на станциях установят системы очистки воздуха, заменят оборудование и запорно-регулирующую арматуру, также отремонтируют котельные.

«Мы сможем приступить к поэтапному решению проблемы, на которую рязанцы жалуются уже много лет. Людей не устраивают качество питьевой воды и регулярные перебои с водоснабжением. Будем использовать все возможности для участия региона в федеральных программах. В первую очередь, в вопросах строительства и реконструкции конкретных объектов», — пояснил руководитель региона.

Кроме того, в Рязанской области идёт инвентаризация всех сетей водоснабжения, что станет основой комплексного плана развития отрасли.