Рязань, 16 августа 2022, 14:22 — REGNUM Свыше 430 млн рублей получит Рязанская область на модернизацию системы водоотведения. Об этом 16 августа сообщил врио губернатора региона Павел Малков.
Федеральные средства, первая часть которых поступит уже в 2022 году, предназначены для реконструкции двух канализационно-насосных станций Рязанского района — вблизи села Агро-Пустынь и в микрорайоне Дядьково. До конца 2023 года на станциях установят системы очистки воздуха, заменят оборудование и запорно-регулирующую арматуру, также отремонтируют котельные.
Кроме того, в Рязанской области идёт инвентаризация всех сетей водоснабжения, что станет основой комплексного плана развития отрасли.