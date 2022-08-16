Рязань, 16 августа, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Свыше 430 млн рублей получит Рязанская область на модернизацию системы водоотведения. Об этом 16 августа сообщил врио губернатора региона Павел Малков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Канализация

Федеральные средства, первая часть которых поступит уже в 2022 году, предназначены для реконструкции двух канализационно-насосных станций Рязанского района — вблизи села Агро-Пустынь и в микрорайоне Дядьково. До конца 2023 года на станциях установят системы очистки воздуха, заменят оборудование и запорно-регулирующую арматуру, также отремонтируют котельные.

«Мы сможем приступить к поэтапному решению проблемы, на которую рязанцы жалуются уже много лет. Людей не устраивают качество питьевой воды и регулярные перебои с водоснабжением. Будем использовать все возможности для участия региона в федеральных программах. В первую очередь, в вопросах строительства и реконструкции конкретных объектов», — пояснил руководитель региона.

Кроме того, в Рязанской области идёт инвентаризация всех сетей водоснабжения, что станет основой комплексного плана развития отрасли.