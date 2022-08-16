Ивангород, Ленинградская область, 16 августа, 2022, 14:23 — ИА Регнум. На пересечение государственной границы между Россией и Эстонией на погранпереходах между Ивангородом и Нарвой с эстонской стороны введены временные ограничения. Об этом 16 августа сообщили в пресс-службе Северо-западного таможенного управления ФТС России.

Дарья Драй ИА REGNUM Граница Эстония-Россия

Ограничение ввели 16 августа, однако срок его окончания неизвестен.

«По информации эстонской стороны въезд и выезд грузовых и легковых транспортных средств, а также физических лиц связаны с обновлением программных средств сопредельной стороны», — говорится в сообщении пресс-службы СЗТУ.

В связи с этим таможня рекомендует водителям транспортных средств и гражданам учитывать ситуацию при выборе места пересечения границы.

Напомним, что Эстония ввела запрет на пересечение границы для граждан России, которые ранее получили шенгенскую визу от этой страны. Это привело к многочасовым очередям на границе.

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Добавим, что 16 августа в Нарве (Эстония) демонтировали советский танк-памятник Т-34. На время демонтажа памятника в городе были введены чрезвычайные меры безопасности, стянуты полицейские и армейские силы.