Нижний Новгород, 16 августа, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Нижегородской области Айрату Ахметшину возбудить уголовное дело по факту отравления детей в оздоровительном лагере «Восток» в Семеновском районе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

пресс-служба Следственного комитета России Лагерь «Восток» в Нижегородской области

Также главе нижегородского СУ СКР поручено представить доклад об обстоятельствах произошедшего. Ход расследования будет контролировать центральный аппарат ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 августа работа детского оздоровительного лагеря «Восток» в Семеновском районе приостановлена. До настоящего момента из лагеря поступило около 30 экстренных извещений с подозрением на энтеровирусную инфекцию, которая, предположительно, и стала причиной массового заболевания детей. В ходе эпидрасследования, которое проводится в лагере, выявлен ряд нарушений санитарного законодательства. Нарушения могли способствовать распространению инфекции, отметили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

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