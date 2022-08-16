Вашингтон, , 14:10 — REGNUM Успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III провели США для демонстрации готовности своих ядерных сил. Об этом 16 августа говорится в заявлении на сайте американских ВВС.

МБР Minuteman III Expert Infantry

«Члены командования глобальных ударов ВВС США произвели пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, оснащенной испытательной боеголовкой, с базы космических сил «Ванденберг», Калифорния, 16 августа в 00:49 по тихоокеанскому времени (10:49 мск)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что испытание был проведено с целью показать готовность американских ядерных сил и уверенность в поражающем действии и эффективности сил ядерного сдерживания США.

Кроме того, отмечается, что у этого пуска был рутинный характер и утверждается, что он не является результатом текущих событий в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что у Москвы нет планов применять на Украине тактическое ядерное или химическое оружие.