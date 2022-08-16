Салехард, , 14:09 — REGNUM На Ямале за сутки на 16 августа с коронавирусной инфекцией госпитализировали двух человек, по выздоровлении выписали 37. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

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Всего за сутки выявлено 16 августа 66 заражённых коронавирусом ямальца, на два человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии на Ямале на 16 августа выявлено 138 606 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 136 700 человек, скончались 1043 пациента.

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