Салехард, 16 августа 2022, 14:09 — REGNUM На Ямале за сутки на 16 августа с коронавирусной инфекцией госпитализировали двух человек, по выздоровлении выписали 37. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».
Всего за сутки выявлено 16 августа 66 заражённых коронавирусом ямальца, на два человек меньше, чем днём ранее.
Всего с начала пандемии на Ямале на 16 августа выявлено 138 606 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 136 700 человек, скончались 1043 пациента.
Читайте ранее в этом сюжете: На Ямале за сутки выявили 68 заражённых коронавирусом