Салехард, 16 августа, 2022, 14:09 — ИА Регнум. На Ямале за сутки на 16 августа с коронавирусной инфекцией госпитализировали двух человек, по выздоровлении выписали 37. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

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Всего за сутки выявлено 16 августа 66 заражённых коронавирусом ямальца, на два человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии на Ямале на 16 августа выявлено 138 606 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 136 700 человек, скончались 1043 пациента.