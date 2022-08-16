Москва, , 14:36 — REGNUM Афганские летчики, приземлившиеся в Узбекистане и Таджикистане год назад, привезли с собой тяжелый политический «чемодан без ручки». Самолеты и вертолеты не вылетят с аэродрома в Узбекистане в направлении Афганистана или Украины. Об этом 16 августа ИА REGNUM рассказал директор узбекистанского Центра исследовательских инициатив «Ma'no» Бахтиёр Эргашев.

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Напомним, сегодня в МИД РФ призвали не допустить «угнанные афганцами вертолеты на Украину». По данным ведомства, порядка 100 самолетов и вертолетов находятся в Узбекистане и Таджикистане, афганские летчики перегнали их в соседние страны после своего бегства из Афганистана в августе 2021 года.

По мнению эксперта, ситуация с самолетами и вертолетами ВВС Афганистана, на которых афганские летчики «спасались год назад, после захвата талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Кабула и установления контроля над страной, очень сложная».

«Сложная с юридической и политической точек зрения. С одной стороны — эти самолеты требует вернуть правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), аргументируя это тем, техника принадлежит национальной армии Афганистана. С другой, с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) категорически не согласны сразу несколько стран — США, Россия и Китай. Они не хотят, чтобы самолеты и вертолеты попали в руки новой власти в Кабуле. Узбекистан и Таджикистан попали в сложную ситуацию», — пояснил аналитик.

Узбекистанский эксперт отметил, что «государство получило тяжелый политический «чемодан без ручки», который против воли Узбекистана оказался в нашей стране».

«Просто взять и интернировать эти самолеты — не вариант. Это может создать определенные трудности в отношениях с Афганистаном и другими странами. Передать талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) их тоже нельзя», — сказал Эргашев.

Он напомнил, что после событий августа 2021 года «правительство Узбекистана намерено вести прагматичную политику в отношении временного правительства Афганистана, которое создало движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после 15 августа».

«Но даже стремление реализовывать транспортные инфраструктурные проекты, вроде железной дороги по маршруту «Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар» не приведут к тому, что Узбекистан передаст эти самолеты «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это означает, что Ташкент готов к тому, что эта авиация — порядка 50 самолетов и вертолетов, которые находятся под Термезом, не покинут территорию Узбекистана», — подчеркнул собеседник.

По мнению аналитика, «трудно представить себе ситуацию, в которой правительство Узбекистана тем или иным образом начнет поставлять эти самолеты и вертолеты на территорию Украины».