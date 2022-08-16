Москва, , 14:08 — REGNUM В России для тех дачников, которые не уважают природу, существует ряд штрафов, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова

Дачи Александр Тарханов

«На всей территории России сейчас наблюдается повышенный уровень пожарной опасности. Несмотря на то, что уже прошла половина августа, жара продолжает держаться.

Чем жарче на улице, тем выше уровень пожарной опасности в лесах, дачных посёлках, деревнях и т.д. К тому же, многие дачники сейчас начинают жечь траву, что может быть небезопасно.

Между тем, за нарушение правил пожарной безопасности согласно ст.20.4 КоАП РФ дачников могут оштрафовать на 5-15 тыс. рублей даже на собственном дачном участке.

Если на их территории действует особый противопожарный режим, который устанавливают федеральные или местные власти, сумма штрафа будет увеличена и составит от 10 до 20 тыс. рублей.

Если по вине дачника произошёл пожар и пострадало имущество и люди, то ответственность может быть уже уголовной.

Разводить костры на дачных участках можно только в специальной яме, которая должна иметь диаметр 1 метр и глубину не меньше 30 см. При этом она должна быть удалена от построек минимум на 50 метров, от деревьев и кустарников на 30 метров.

Рядом не должно быть сухой травы и легко воспламеняющихся материалов, например, досок, поленьев и т.п. Если для разведения огня человек использует специальные бочки, то расстояние до построек и деревьев может быть меньше в два раза.

Если отдыхающие на даче готовят еду в мангале, то он должен быть расположен не ближе пяти метров от построек и двух метров от легковоспламеняющихся материалов.

Если в регионе действует противопожарный режим, объявлено штормовое предупреждение или скорость ветра превышает 10 метров в секунду, то разводить огонь нельзя категорически. Если соседи заметят костер на вашем дачном участке, они могут вызвать МЧС.

Помимо костров, граждан могут оштрафовать за мусор на дачном участке. Если они своевременно его не убирают, не вывозят с территории и на них пожалуются соседи, то дачников может ждать наказание по ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления».

В этом случае предусмотрен штраф от 2 до 3 тыс. рублей, а при повторном нарушении от 3 до 5 тыс. рублей.

Еще один штраф может ждать тех, кто использует дачные участки не по назначению. Например, если земельный надел относится к категории земель сельскохозяйственного назначения, то он не должен зарастать сорной травой или деревьями.

За этим надо следить, иначе могут оштрафовать в соответчики с ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ. Сумма штрафа составит от 0,5 до 1% кадастровой стоимости земли, но не меньше 10 тыс. рублей. Если кадастровая стоимость неизвестна, то штраф будет от 10 до 20 тыс. рублей.

В любом случае не стоит забывать, что собственный дачный участок — это не только права, но ещё и обязанности. Его надо содержать в надлежащем виде и не заваливать мусором.

Особенно не стоит пытаться этот мусор сжигать, так как это может обернуться не только штрафом, но и серьёзным ущербом для дачников и их соседей», — пояснила эксперт.

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