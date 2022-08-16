Вологда, 16 августа, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Жители Вологодчины отправили в луганский Алчевск 25 коробок с детскими играми, сообщает региональное правительство.

Пресс-служба правительства Хабаровского края Гуманитарная помощь

«К участию в акции, которую организовал Вологодский институт образования, присоединились дети, родители и воспитатели детских садов из разных уголков региона. Педагоги провели с воспитанниками занятия на темы взаимовыручки и поддержки товарищей, доброты. Вместе со взрослыми ребята оформили посылки с играми. Многие написали письма и поделились своими адресами для обратной связи», — сообщили в правительстве.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, из Архангельска в ДНР отправили оргтехнику и книги.