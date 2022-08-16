Ульяновск, , 14:02 — REGNUM В Ульяновской области сохраняется высокая пожарная опасность, при этом повышен уровень пожароопасности. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Поле Черкасский Андрей © ИА REGNUM

По данным спасателей, с 17 по 22 августа в лесах большинства районов сохранится высокая пожарная опасность четвёртого класса. В центральном районе и по востоку Ульяновской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.

«Объявляется оранжевый уровень опасности», — говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что 16 — 17 августа в Ульяновской области повсеместно ожидается высокая пожарная опасность, днём температура будет достигать +31 градус жары.

14 августа спасатели потушили три возгорания сухой травы. Напомним, что всего в Ульяновской области ликвидировано 16 лесных пожаров, основная причина возгораний — неосторожное обращение с огнём.

Как сообщало ИА REGNUM , есть пять классов пожарной опасности, где четвёртый и пятый означают соответственно высокую и чрезвычайную опасность. Что касается погодной шкалы, то она состоит из четырёх цветов, где оранжевый означает опасные условия, красный цвет символизирует очень опасные погодные условия.