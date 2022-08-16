Москва, 16 августа, 2022, 14:01 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике погибла активистка партии «Другая Россия Э. В. Лимонова», волонтёр и журналист Земфира Сулейманова. Об этом 16 августа сообщил координатор партии Михаил Аксель.

Свечи

«Она вчера (15 августа) подорвалась на мине во время журналистского выезда… Получила травмы, несовместимые с жизнью, во время поездки», — сказал он РИА Новости.

По данным издания, инцидент произошёл в районе Донецка.