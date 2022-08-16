Москва, , 14:01 — REGNUM Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что продолжает на этом посту стратегию предыдущего главы лиги Ашота Хачатурянца. Об этом 16 августа сообщает «Чемпионат».

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«РПЛ — соревнование номер один на долгие годы. Над стратегией уже начали работать, я продолжаю стратегию Хачатурянца», — сказал Алаев.

Он добавил, что основным планом на посту президента РПЛ для него является изменение лиги, главные функции которой — проведение соревнований, подготовка регламента, календаря и распределения денег.

По его словам, он хочет видеть РПЛ организацией, которая «готовит контент для всех слоёв населения и занимается футболом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алаев был единогласно избран на пост президента РПЛ. Он был единственным кандидатом на выборах.

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