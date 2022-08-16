Симферополь, 16 августа 2022, 14:01 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введён на территории Республики Крым, сообщил 16 августа журналистам глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа в результате диверсии произошла детонация боеприпасов на площадке их хранения в воинской части. Известно о двух пострадавших, есть разрушенные жилые дома — их число пока не называется. Власти призвали жителей усилить бдительность.
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