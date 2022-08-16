Красногорск, 16 августа 2022, 13:59 — REGNUM В медицинские учреждения Московской области доставлены 183 человека с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 16 августа в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.
Днём ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 192 человека.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Подмосковья 1 493 человека выздоровели после COVID-19.
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