Красногорск, 16 августа, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В медицинские учреждения Московской области доставлены 183 человека с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 16 августа в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Днём ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 192 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Подмосковья 1 493 человека выздоровели после COVID-19.