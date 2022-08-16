Цунтинский район, Дагестан, , 13:58 — REGNUM Следственный комитет устанавливают причины трагедии, произошедшей на свадьбе в Цунтинском районе Дагестана, где при обрушении лестницы погибла женщина и пострадали еще более 30 человек. Инцидент произошел 14 августа в селе Хашархота в момент, когда гости поднимались на второй этаж. По результатам проверки будет принято процессуальное решение об организации уголовного преследования при необходимости, сообщили в пресс-службе СКР по региону.

Обрушение

«Во время свадебного торжества рухнула бетонная площадка и лестничная конструкция в доме 41-летнего местного жителя. По предварительным данным, обрушение произошло из-за перевеса в момент, когда часть гостей поднималась на второй этаж, остальные в это время находились под лестницей», — говорится в сообщении.

Ранее уточнялось, что при обрушении дома пострадали более 30 гостей, в том числе 59-летняя женщина. Она впоследствии скончалась от полученных травм.

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