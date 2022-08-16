Красноярск, 16 августа, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В ноябре 2022 года в Красноярск прибудут тоннелепроходческие комплексы для строительства метро. Все основные подготовительные работы по старту проходки завершатся до конца этого года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство станции метро

Об этом было объявлено на первом заседании штаба по строительству красноярского метрополитена. Проект включает в себя строительство подземных и наземных станций метро, модернизацию трамвайной линии и строительство новых путей и так далее.

Замгубернатора Сергея Ерёмин на совещании заявил о необходимости при проведении работ максимально сохранить зелёный массив города. По его словам, к настоящему времени все решения приняты — начиная от главы государства, заканчивая заказчиком.

«Подтверждены все финансовые ресурсы, заключены контракты. Для своевременного ввода объекта в эксплуатацию будем следить за сроками производства работ на каждом этапе», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, контракты на проведение комплекса проектных и строительно-монтажных работ по созданию в Красноярске линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта были заключены 10 августа. Начало работ запланировано на 2022 год, ввод объекта — на 2026 год.