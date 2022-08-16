Варшава, , 14:28 — REGNUM Уже в декабре в Польше закончится газ, хотя правительство уверяло, что топлива достаточно. Варшаве придётся встать в длинную очередь за газом, пишет издание Onet. pl.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

Журналист Радослав Омахель отмечает, что надежды на газопровод Baltic Pipe не оправдались — зимой он будет работать вполсилы. Норвегия не будет наращивать добычу, а Дания начнёт поставлять газ лишь через полтора года.

Согласно опросам, две трети жителей Польши рассчитывали на газопровод Baltic Pipe с пропускной способностью, равной поставкам от российского «Газпрома» — 10 млрд кубометров. В стране полагали, что обойдутся без российского газа.

В 2021 году Польша использовала немногим более 20 млрд кубометров газа. Половину из этого объёма потребили химические предприятия, заводы, электрические и тепловые станции.

«Газ закончится уже в декабре», — предупреждает аналитик энергетического рынка в Greenpeace Polska Петр Вуйчик.

«Придётся встать в конце длинной очереди желающих за газом, также из Норвегии, и, скорее всего, дорого за него заплатить», — также приводит издание слова Петра Новака.

Отмечается, что нехватка газа индивидуальным потребителям не грозит, но вот цены существенно вырастут. Помочь в текущей ситуации может падение спроса на газ, который в первом полугодии уже уменьшился на 10%.

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