Красногорск, , 13:56 — REGNUM За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 1 493 человека. Об этом свидетельствует опубликованная 16 августа статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 985 544 человека. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 1 021 406.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 16 августа число жертв COVID-19 увеличилось на два человека.

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