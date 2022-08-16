Симферополь, , 13:55 — REGNUM К бдительности призвали жителей и гостей Республики Крым власти региона. Об этом написал в телеграм-канале советник главы Крыма Олег Крючков 16 августа.

Виктор Иванов. Бдительность - наше оружие. 1953

«Минобороны подтвердило теракты в Крыму. Это повод для всех нас стать бдительнее и внимательнее смотреть по сторонам: одинокая сумка, беспилотник над объектом или подозрительные люди у военных и стратегических объектов — повод набрать номер полиции или ФСБ и попросить проверить», — написал Крючков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранним утром 16 августа боеприпасы сдетонировали на площадке хранения снарядов в воинской части в Джанкойском районе Крыма. Два человека пострадали, несколько тысяч были эвакуированы. Известно о нескольких разрушенных домах. В Минобороны России объявили инцидент диверсией.

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