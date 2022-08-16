Владимир, , 13:53 — REGNUM Во Владимирской области 16 августа выявлено 83 новых случая заражения коронавирусом — на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

За последние сутки госпитализирован 21 человек. Всего в области зарегистрировано 153 тыс. 878 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 149 тыс. 11 пациентов, в том числе 19 — за последние сутки.

За весь период скончались 3504 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.