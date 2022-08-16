Палестина, 23 мая, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Израильские военные обстреляли окрестности города Хан-Юнис на территории Сектора Газа. Об этом 23 мая сообщает Wafa.

Israel Defense Forces Сектор Газа

По данным журналистов, инцидент произошёл утром в понедельник, 23 мая. Отмечается, что военные якобы применили крупнокалиберные пулемёты против местных фермеров, которые вспахивали землю в непосредственной близости от линии разграничения.

Также журналисты сообщают о том, что израильская армия выпустила по фермерам снаряды со слезоточивым газом, вынудив их оставить район.

Ранее СМИ сообщали о том, что израильская армия якобы применила оружие для разгона фермеров в районе города Аль-Шурджайя на востоке Сектора Газы.