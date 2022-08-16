Белград, 16 августа, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Сообщество сербских муниципалитетов в Косово, если оно будет создано, не будет исключительным случаем, так как примеры создания подобных ассоциаций уже существуют в мультиэтничных средах в Европе. Об этом 16 августа заявил посол США в Сербии Кристофер Хилл, отвечая на вопросы сербских граждан в «Твиттере».

United States Studies Centre Кристофер Хилл

"Идея переговоров (между Белградом и Приштиной — ИА REGNUM) состоит в том, что Косово и Сербия должны подготовиться к европейскому будущему. Я считаю, что то, что было придумано в Косово, а это Сообщество сербских муниципалитетов, можно увидеть в мультиэтничных обществах в Европе. Так что это не было бы единственным случаем, так как подобные модели функционируют в других странах Европы», — ответил Хилл на вопрос почему США не заставят Приштину формировать ассоциацию сербских муниципалитетов в Косово и Метохии.

Напомним, что в начале августа помощник госсекретаря США по Западным Балканам Габриэль Эскобар заявил, что все соглашения, подписанные между Белградом и Приштиной, должны быть реализованы, включая соглашение о формировании Сообщества сербских муниципалитетов.