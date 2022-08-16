Омск, , 13:52 — REGNUM В Омской области за прошедшие сутки подтверждено 230 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 22 человека, госпитализация потребовалась 70 заболевшим (15 августа — 36). Об этом ИА REGNUM сообщили 16 августа в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За весь период пандемии в Омской области выявлено 213 063 носителя коронавируса, выздоровели 205 377 человек, скончался 4441 ковид-пациент. За последние сутки летальных случаев за зарегистрировано.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа в регионе было подтверждено 227 случаев заражения, выздоровели девять человек, скончался один ковид-пациент.

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