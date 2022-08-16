Иркутск, 16 августа, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 16 августа известил о своей встрече я с отдыхающими на Байкале детьми из Донецка. По его словам, 22 ребенка и трое сопровождающих приехали регион 6 августа. Их разместили в оздоровительном лагере на Малом Море.

Рисунки детей Донбасса Донецк

В лагере для детей подготовлена увлекательная программа «Вокруг Байкала за 18 дней», проводятся походы и экскурсии. Вместе с остальными отдыхающими здесь детьми из Иркутской области гости знакомятся с особенностями местной культуры. Также их ждет экскурсия по Иркутску и посещение Листвянки.

«Приятно видеть, когда дети улыбаются. Уверен, что это долг каждого из нас — создать для детей условия, чтобы они забыли ужасы последних восьми лет. Тепло сибиряков и гостеприимство — оно для всех. Мы открыты для всех», — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашения о сотрудничестве между правительством Иркутской области и Луганской Народной Республикой, а также с городом Кировск, который находится в ЛНР, были подписаны 3 августа, в ходе рабочего визита губернатора Приангарья Игоря Кобзева на Донбасс.

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