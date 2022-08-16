Симферопольский район, , 13:51 — REGNUM Небо в районе военной авиабазы в пгт Гвардейское в Симферопольском районе Республики Крым по данным на середину дня 16 августа чистое. Фотографию опубликовали «Вести Крым».

Небо Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

При этом, сообщает телеканал, жители утверждают, что утром слышали хлопки в районе авиабазы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появились сообщения о задымлении и громких звуках в районе военного аэродрома. «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на собственный источник о том, что военные и правоохранители проверяют версию об атаке с беспилотника. Крымские власти призвали дождать официальной информации.

Между тем, детонацию боеприпасов в Джанкойском районе Крыма, в результате которой оказались разрушены несколько жилых домов, в Минобороны России назвали диверсией.