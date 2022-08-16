Симферопольский район, Крым, 16 августа, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Небо в районе военной авиабазы в пгт Гвардейское в Симферопольском районе Республики Крым по данным на середину дня 16 августа чистое. Фотографию опубликовали «Вести Крым».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Небо

При этом, сообщает телеканал, жители утверждают, что утром слышали хлопки в районе авиабазы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появились сообщения о задымлении и громких звуках в районе военного аэродрома. «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на собственный источник о том, что военные и правоохранители проверяют версию об атаке с беспилотника. Крымские власти призвали дождаться официальной информации.

Между тем детонацию боеприпасов в Джанкойском районе Крыма, в результате которой оказались разрушены несколько жилых домов, в Минобороны России назвали диверсией.