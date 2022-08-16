Пенза, , 14:15 — REGNUM В Пензе устранили утечку азотной кислоты. Канистры с едкой жидкостью транспортировались в кузове грузового автомобиля, сообщает региональный пожарно-спасательный центр.

Разлив азотной кислоты в Пензе Pozhar. pnzreg.ru

Инцидент произошел днем 15 августа. Очевидцы рассказали, что на автостоянке по улице Аустрина находится грузовой автомобиль, из кузова которого разливается неизвестная жидкость.

Спасатели на месте установили, что из поврежденной емкости при транспортировке произошел разлив азотной кислоты. Из грузовика извлекли канистры с кислотой и поместили в безопасное место.

Ранее ИА REGNUM передавало, в сентябре 2021 года произошла утечка азотной кислоты на улице Константина Заслонова в Белгороде. В грузовике повредилась пластиковая ёмкость, предназначенная для транспортировки едкой жидкости.

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