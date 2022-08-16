Чебоксары, , 13:48 — REGNUM В Чувашии увеличилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и резко возросло количество госпитализаций в ковид-стационары. Количество жертв пандемии продолжило расти. Соответствующие обновлённые данные публикует федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации на 16 августа, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 83 887 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 14 и 15 августа лабораторно подтверждено соответственно 146 и 157 случаев инфицирования.

Количество вылечившихся от ковида достигло 78 406 человек, в том числе 15 августа победили коронавирус 102 пациента (14 августа выписаны 105 человек). Доля выздоровевших составляет 93,47% (от числа выявленных случаев заражения коронавирусом).

Количество госпитализаций в ковид-стационары резко увеличилось: если 14 августа попал в больницу один пациент с коронавирусом, то 15 августа направили на лечение в учреждения здравоохранения 34 больных.

Жертвой пандемии в Чувашии стал ещё один человек. Всего в республике умерли от ковида 4659 человек.

Отметим, что последние шесть суток, с 10 по 16 августа, в Чувашии ежедневно выявляется от 126 до 158 носителей новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии предварительно определили перечень медицинских организаций, в которых работники будут получать доплату за помощь ковидным больным и забор биологических материалов для тестирования на коронавирус.

Подробнее: В Чувашии определили больницы, где врачи будут получать ковидные выплаты