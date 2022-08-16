Липецк, 16 августа, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В Липецкой области 16 августа выявлено 234 новых случая заражения коронавирусом — на два больше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Госпитализированы за сутки 16 человек. Всего зарегистрировано 155 тыс. 689 случаев заражения.

За весь период наблюдения 150 тыс. 58 человек выписаны, в том числе 50 — за последние сутки.

За весь период скончались 3814 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.