Тюмень, , 13:47 — REGNUM В Тюмени суд отправил под стражу до 9 октября заместителя начальника управления по борьбе с организованной преступностью УМВД России по Тюменской области Нурлана К. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы региона.

Взятка sajinka2

На основании доказательств, собранных сотрудниками регионального УФСБ, следствие полагает, что в 2020 году подозреваемый Кадырбаев выступал посредником в передаче взятки — не менее 20 млн рублей — неустановленному должностному лицу ФНС России. Взятка полагалась за обеспечение принятия незаконного решения налоговой службы в интересах руководителя одного из коммерческих предприятий города Тюмени.

«Цель — снижение суммы налоговых доначислений до уровня влекущего прекращение уголовного преследования руководителя коммерческой фирмы», — уточняют в судебной пресс-службе.

Нурлана К. обвиняют по ч.4 ст.291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

В пресс-службе УМВД России по Тюменской области прокомментировали арест высокопоставленного силовика.

«Будет дана правовая оценка всем обстоятельствам произошедшего. Если сотрудник действительно виновен, он будет уволен из органов внутренних дел и понесёт наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — говорится в официальном заявлении полицейских.