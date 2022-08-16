Новосибирск, 16 августа, 2022, 13:52 — ИА Регнум. В Новосибирске захоронят останки бойца Красной армии Константина Девяткина, погибшего во время Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

Траурная церемония состоится на территории мемориала «Раненый воин» 17 августа.

Отметим, что Константин Сергеевич Девяткин является уроженцем Московской области. Его семья в 1941 году была эвакуирована в Новосибирск вместе с Особым заводом №69 (сейчас — Новосибирский приборостроительный завод). Родители и две младшие сестры работали на заводе. Отец был награждён Орденом Трудового Красного знамени и медалью «За доблестный труд в годы войны».

Константин Девяткин погиб в бою под деревней Рудово Орловской области 24 июля 1943 года. Его останки в мае 2022 года обнаружил поисковый отряд «Застава святого Ильи Муромца». Личность установили по описи личных вещей и записям в блокноте бойца, который сохранился после нахождения 80 лет в земле.

Отмечается, что личные вещи бойца передадут его родным. Останки красноармейца захоронят рядом с его матерью Екатериной Фроловной на Заельцовском кладбище.