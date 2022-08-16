Джанкой, Крым, , 13:47 — REGNUM Диверсия в Джанкое напоминает, что России противостоит высокотехнологичный противник, и битва не может не быть тяжелой, написал 16 августа в своем телеграм-канале («Старше Эдды») военный журналист Герман Куликовский.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ранее в министерстве обороны России сообщили, что причиной взрывов на военном складе под Джанкоем стала диверсия.

Противник не испытывает нехватки ни в вооружениях, ни в личном составе, ни в средствах космической, радиотехнической и агентурной разведок, нет у него и нехватки военного интеллекта, отметил Куликовский.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин отметил, что в сложившихся условиях надёжно прикрыть военные объекты в Крыму или выявить киевскую агентуру — практически невыполнимые задачи.