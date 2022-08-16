Лос-Анджелес, США, , 13:45 — REGNUM Компания Warner Bros. Discovery поручила Кенье Беррису написать сценарий для ещё одной адаптации повести Лаймена Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз». Об этом 16 августа пишет Deadline.

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Как отмечает издание, это будет современное переосмысление культового мюзикла 1939 года. Другие детали производства картины держатся в тайне, однако известно, что Беррис также выступит режиссёром.

ИА REGNUM напоминает, что повесть «Удивительный волшебник из страны Оз» Баума была написана в 1900 году и экранизировалась более десятка раз. В странах бывшего СССР широко известен пересказ Александра Волкова, «Волшебник Изумрудного города», изданный им под своим именем.

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