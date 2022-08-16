Горно-Алтайск, 16 августа, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили 80 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске (+33), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Новые носители также зарегистрированы в Онгудайском, Шебалинском, Кош-Агачском, Улаганском и других районах. Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 36 035.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 34 708 пациентов, в том числе 107 за последние сутки. Жертвами коронавируса в республике к 16 августа стали 622 человека.