Воронеж, 16 августа, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Современный «Жилой корпус для предоставления стационарного социального обслуживания» будет построен в Воробьёвском районе Воронежской области в рамках регионального проекта «Старшее поколение». Об этом 16 августа сообщила пресс-служба правительства Воронежской области.

Пресс-служба правительства Воронежской области Проект нового жилого корпуса

Двухэтажное здание будет состоять из трех блоков разной функциональной направленности. В центральном здании планируется расположить кабинеты медицинского и культурно-массового обслуживания, столовую с обеденным залом на 76 посадочных мест, административные и служебно-бытовые помещения. Жилые блоки будут расположены по обе стороны от главной группы, в них смогут разместиться до 100 постояльцев.

На первом этаже расположатся комнаты для пациентов с постельным режимом и нарушением опорно-двигательного аппарата, способные к частичному самообслуживанию, вестибюль, буфет, подсобные комнаты и просторная гостиная. На втором этаже будет находиться отделение для проживания людей без ограниченных возможностей здоровья, в котором планируются одноместные и двухместные комнаты.

Также на территории учреждения планируется спортивная и танцевальная площадка. Выделено место для огорода, ухаживать за которым смогут все желающие.

В рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение», в ближайшие два года в Воронежской области по планам построят еще два таких жилых корпуса в Поворинском и Богучарском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Орловка Воронежской области строительство Центра ухода и социализации «Хохольский» завершено почти на 50%. Система долговременного ухода регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» реализуется в Воронежской области с 2019 года. В 2020 году регион вошел в федеральный пилотный проект, который на данный момент действует на территории 12 районов Воронежа и Воронежской области. До конца 2022 года система долговременного ухода должна заработать во всех соцучреждениях региона.