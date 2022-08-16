Иркутск, 16 августа, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Иркутская область дополнительно получит 53 млн рублей из федерального бюджета на развитие промышленности, сообщает 16 августа телеграм-канал правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Итоги конкурса подведены Минпромторгом России. Средства выделяют при условии софинансирования региона. В бюджете Иркутской области на эти цели заложено 45,7 млн рублей.

Итого на развитие промышленности региона в 2023 году направят 99 млн рублей. Из них 55,7 млн рублей — на возмещение затрат на уплату первого взноса при заключении договора лизинга, 43,3 млн рублей — на докапитализацию Фонда развития промышленности области.

«Мы рассчитываем, что за счет этих средств предприниматели снизят затраты на обновление мощностей. В итоге эта работа будет способствовать модернизации основных фондов промышленных предприятий, повысит конкурентоспособность компаний Иркутской области и инвестиционную активность в регионе в целом», — подчеркнула министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого полугодия-2022 в консолидированный бюджет региона мобилизовано 125,7 млрд рублей администрируемых налоговой службой доходов, что на 41,5 млрд рублей или в 1,5 раза больше аналогичного периода 2021 года.

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